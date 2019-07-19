MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e, dolar kuru beklentisi de 6.30 liradan 6.14 liraya geriledi.

Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre;

Temmuz ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.94 iken, bu anket döneminde yüzde 1.25 oldu.

Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde, sırasıyla yüzde 0.91 ve yüzde 0.85 oldu.

Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.35 oldu.

Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.85 iken, bu anket döneminde yüzde 15.01'e geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.88 iken, bu anket döneminde yüzde 13.90 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11.46 ve yüzde 11.0 oldu.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.30 lira iken, bu anket döneminde 6.14 liraya geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.64 lira ve 6.47 lira oldu.

2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 10.6 milyar dolarken, bu anket döneminde 7.6 milyar dolara geriledi.

2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 19.2 milyar dolar ve 17.4 milyar dolar oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA