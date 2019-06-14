14.06.2019 15:17
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MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'e geriledi

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 16.68'den yüzde 15.85'e, dolar kuru beklentisi de 6.43 liradan 6.30 liraya geriledi.

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 16.68'den yüzde 15.85'e, dolar kuru beklentisi de 6.43 liradan 6.30 liraya geriledi.
Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre;
Haziran ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.1 iken, bu anket döneminde yüzde -0.91 oldu.
Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde, yüzde 0.96'dan yüzde 0.94'e düştü.
Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.91 oldu.
Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.68 iken, bu anket döneminde yüzde 15.85'e geriledi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.48 iken, bu anket döneminde yüzde 14.88 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12.34 ve yüzde 11.46 oldu.
Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.43 TL iken, bu anket döneminde 6.30 liraya geriledi.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.68 lira ve 6.64 lira oldu.
2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 14.7 milyar dolarken, bu anket döneminde 10.6 milyar dolar oldu.
2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22 milyar dolar ve 19.2 milyar dolar oldu. (Grafik)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Ekonomi

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