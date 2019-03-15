15 Mart 2019, 21:26
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Mbaye Diagne, Alex Iwobi'ye Sosyal Medyadan Küfür Etti

Mbaye Diagne, Alex Iwobi

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mbaye Diagne, Arsenal-Rennes maçında ırkçı harekette bulunan Alex Iwobi'ye, "Irkçı o... çocuğu" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'in Rennes'i 3-0 yendiği maçta Arsenal'in Nijeryalı futbolcusu Alew Iwobi'nin rakip takım oyuncusu Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı hareket dikkat çekti. Iwobi, Traore'nin yanından geçerek burnunu kapatarak 'kokuyor' hareketi yaparken genç futbolcunun ırkçı tavırları tepki topladı.

DİAGNE'DEN SERT PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise Instagram'dan yaptığı paylaşımla Iwobi'ye küfretti ve sert bir paylaşım yaptı. Diagne, Arsenalli futbolcu hakkında yaptığı paylaşımda ''Irkçı b*k! O... çocuğu.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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