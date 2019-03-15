Mbaye Diagne, Alex Iwobi'ye Sosyal Medyadan Küfür Etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'in Rennes'i 3-0 yendiği maçta Arsenal'in Nijeryalı futbolcusu Alew Iwobi'nin rakip takım oyuncusu Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı hareket dikkat çekti. Iwobi, Traore'nin yanından geçerek burnunu kapatarak 'kokuyor' hareketi yaparken genç futbolcunun ırkçı tavırları tepki topladı.
DİAGNE'DEN SERT PAYLAŞIM
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise Instagram'dan yaptığı paylaşımla Iwobi'ye küfretti ve sert bir paylaşım yaptı. Diagne, Arsenalli futbolcu hakkında yaptığı paylaşımda ''Irkçı b*k! O... çocuğu.'' sözlerini kullandı.
(Sporx)
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