Mbaye Diagne, Benfica Maçında Fatih Terim'i Çıldırttı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica deplasmanına çıktı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ilk 11'de yer verdiği yeni transfer Mbaye Diagne'nin ortaya koyduğu performans nedeniyle kulübede çılgına döndü.
"HAREKETLİ OL, PRES YAP"
Mbaye Diagne, Benfica - Galatasaray rövanş maçının ilk yarısındaki performansıyla Galatasaray teknik heyeti ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fatih Terim, 27. dakikada saha kenarına kadar gelerek Diagne'ye, "Daha hareketli ol. Pres yap." dedi.
Diagne'nin 35. dakikada kaptırdığı topa çok sinirlenen Fatih Terim, büyük bir öfkeyle kulübeye dönerek Sinan Gümüş'ün ısınmasını istedi.
(Futbol Arena)
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