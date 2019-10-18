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Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Beni hiç aramadılar

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı ancak adı Anderlecht ile de anılan Diagne'den açıklama geldi. Golcü oyuncu Anderlecht'in kendisini hiç aramadansa dece Galatasaray ile görüştüğünü ancak Club Brugge'ün kendisini arayarak ikna ettiğini açıkladı.

18.10.2019 10:57

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da açıklamalarda bulundu. Club Brugge öncesi Anderlecht'in kapısından dönen ve Belçika'da 'olay adam' olan Senegalli golcü, ilginç itiraflarda bulundu.

Diagne, "Anderlecht beni hiç aramadı. Sadece Galatasaray ile görüştüler ama benimle hiç temasa geçmediler. Club Brugge ise benimle konuştu ve ikna etti." sözlerini kullandı.

"SAÇMALIK, ELİMİZDE BELGE VAR"

Belçika basınında çıkan haberde Anderlecht Teknik Direktörü Michael Verschueren'in Diagne'nin açıklamalarına cevap olarak "Saçmalık! Elimizde WhatsApp konuşmaları bile var..." dediği de belirtildi.

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Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Beni hiç aramadılar

Mbaye Diagne, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Kaynak: AA

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