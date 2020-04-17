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Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek

Galatasaray'ın Belçika ekibine kiraladığı Mbaye Diagne, "En büyük hayalim Mekke'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramam ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum" dedi.

17.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:08
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek

Galatasaray 'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, "Bir kadına ilk olarak ne zaman seviştin" dediği için tepki toplamıştı. Instagram'da canlı yayın yapan golcü oyuncuya bir tepki de Badou Ndiaye'den geldi.

"ETRAFINI GÜZEL İNSANLARLA DOLDURMASIN"

Ndiaye, "Tanrı seni zengin insanlar arasına seçtiyse, etrafını güzel insanlarla doldurmalısın. Statüne, zenginliğine rağmen sana gerçeği söyleyen insanları etrafına doldur çünkü bu önemli. Biz diğer insanlara örnek olmalıyız." mesajını yolladı.

"MEKKE'YE GİDERSEM KÜPELERİMİ ÇIKARACAĞIM"

Mbaye Diagne, ülkesinde gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, "En büyük hayalim Mekke 'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramam ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum" dedi.

Diagne ayrıca "Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum. Kötü şeylere oranla, iyi şeyler yapıyorum. Her şeyi bilerek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Mbaye Diagne, Badou Ndiaye, Galatasaray, Mekke, Spor
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