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Mbaye Diagne, Katar'a gidiyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Mbaye Diagne için Katar ekibi Al-Rayyan ile 14 milyon euro karşılığında anlaştı.

01.08.2019 17:01
Mbaye Diagne, Katar'a gidiyor! İşte bonservis bedeli

Falcao'yu transfer edebilmek için Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray, mutlu sona yakın. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Mbaye Diagne'nin transferi için Katar ekibi Al-Rayyan ile 14 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Senegalli oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Resmi imzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı takım, Falcao transferini açıklayacak.

GALATASARAY'DA 11 GOL ATTI

Galatasaray ile 17 maça çıkan Senegalli oyuncu, 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.


Mbaye Diagne, Galatasaray, Falcao, Katar, Spor

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