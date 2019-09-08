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Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, bir alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

08.09.2019 13:08

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, lige verilen arada soluğu İstanbul'a aldı. Habertürk'ün haberine göre alışveriş merkezinde eşi ve arkadaşlarıyla yemek yiyen Diagne, görüntülendiğini anlayınca çılgına döndü.

MUHABİRİ TEHDİT ETTİ

Telefonla görüntü alınmasını istemeyen Diagne, koşar adım muhabirlerin üzerine geldi. Yanında bulunan diğer arkadaşı ise, Habertürk muhabirinin boğazına sarılarak tehdit etti. Yanında bulunan arkadaşının yardımı ile muhabirin telefonunu alan ve kendi resmini silen Diagne, güvenliklerin araya girmesi ile telefonu teslim etti.

BOĞAZ KESME HAREKETİ YAPTI

Ardından eli ile boğaz kesme hareketi yapan Diagne, 12 kişilik güvenlik ordusunun olaya müdahale etmesi ile yerine oturdu.

Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı

Mbaye Diagne, Galatasaray, Club Brugge, Habertürk, Spor

YORUMLAR (8)
ZİYAA: Galatasaray kurtulmalı bundan adam aynı Balotelli, aralarındaki fark Balotelli daha yetenekli futbolcu bu ise balon futbolcu.
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SSK EMEKLİSİ: ŞURDAN FORUM YAZDIĞINI ZAN EDEN FANATİKLERE İSDER FENERBAHÇE İSDER GALATASARAY LI OLSUN NEDEN BİRKEZ DOĞRU ALGILAYIP DOĞRU YAZI YAZMAZ YAZAMAZSINIZ. DURDUK YERDE BİR ADAM NEDEN GAZTECİLERE SALDIRSIN BİR F E N E R B A H Ç E SPORSEVERİ OLARAK SPORSEVERLERE SORUYORUM. DOĞRU CEVABI OLANLAR LÜTFEN YAZSIN. ZAMANIN BİRİNDE MARDONA NAPOLİDE OYNUYOR, GAZTECİLER RESİM ÇEKECEK , MARADONA ŞÖYLE DİYOR_ÖNCE PARAYI VER SONRA RESİM ÇEK . PEKİ YANLIŞ MI GAZTECİ RESİM ÇEKİP GAZTE SATACAK . YA MARADONANIN CEBİNE GİREN
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SSS: Normaldir gs ekmeği yedi nede olsa
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AYNEN MESELE TR MİLLİ TAKİMİNA 100KEZ: Cikan Dün Aksamki Mac Sonunda Omuzlarda Tasinip CöP TENEKESiNE ATILAN KEMRE BELLESOGLU GiBiMi??? DAHA ANLAMADINMI KUS BEYiNLi SSS BiZ SANLI GS AYAK UYDURMAYAN FUTBOLCU TAKIMDA COKTA DURAMAZ iSTENMEYEN ADAM iLAN EDiLiR KEMRE BELLESOGLUDA DiAGNEDE iKiSiNiDE SUTLADIK
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EREN: galatasarayda bomba dedıgım ıkı ısım vardı tekı bu lavuktu gıttı. defansta oynayan luyindama canlı bomba kasap ne yapacagı bellı degıl gonderılmesı lazım onunda
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BİR ZAMANLAR ANADOLU: Davar keşke kabilende kalsaydın da futbola başlamasaydın!
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GÜNE SUUDİLERE SÖVEREK DEVAM EDİYORUM: daglarda 60-65 terörist kaldi demis. . . hakli. . acilim köye dönüs yasasi af davul zurna dagda teröristmi kaldi hepsi icimizde, mecliste sehirlerde köylerde legallestirdiniz. . . .
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M.ÇEK: Bunlar hep bizim suçumuz. Böyle yamyamları Getirir burada adam yerine koyarsan abartırsan hayalinden bile geçmeyen paralara boğarsan ne oldum der herşeyi de yapar
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