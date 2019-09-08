Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, lige verilen arada soluğu İstanbul'a aldı. Habertürk'ün haberine göre alışveriş merkezinde eşi ve arkadaşlarıyla yemek yiyen Diagne, görüntülendiğini anlayınca çılgına döndü.

MUHABİRİ TEHDİT ETTİ

Telefonla görüntü alınmasını istemeyen Diagne, koşar adım muhabirlerin üzerine geldi. Yanında bulunan diğer arkadaşı ise, Habertürk muhabirinin boğazına sarılarak tehdit etti. Yanında bulunan arkadaşının yardımı ile muhabirin telefonunu alan ve kendi resmini silen Diagne, güvenliklerin araya girmesi ile telefonu teslim etti.

BOĞAZ KESME HAREKETİ YAPTI

Ardından eli ile boğaz kesme hareketi yapan Diagne, 12 kişilik güvenlik ordusunun olaya müdahale etmesi ile yerine oturdu.