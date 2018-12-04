Mbaye Diagne: "Kral Olmak İstiyorum"

Fenerbahçe
ağlarını iki kez havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkaran Kasımpaşa
'nın forveti Mbaye
Diagne, "Takım olarak her şeyimizi verdik, iyi mücadele ettik. Maçı kazanacak şansları da elde ettik ama buradan 1 puanla ayrılmak da kötü bir sonuç değil" dedi.
Senegalli forvet şöyle devam etti:
"Süper Lig'de en golcü oyuncu olmaktan mutluyum. Lig daha devam ediyor, bitmiş bir şey yok. Gol atmaya devam etmek ve bu sene gol kralı olmak istiyorum ama bu sezon şu anki durumdan da memnunum."
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Fenerbahçe,Kasımpaşa
04 Aralık 2018 Salı 08:34