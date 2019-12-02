Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan ancak Belçika macerası umduğu gibi geçmeyen Mbaye Diagne, bir problem de Belçika polisiyle yaşadı.

Ülke basınında yer alan habere göre Diagne'nin aracı, sigortası olmadığı için trafikten men edildi. Diagne'nin aracı polis tarafından bağlanırken, sigortasını yatırmasının ardından tekrar aracını kullanabileceği bilgisi kendisine verildi.

Mbaye Diagne, PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle zor zamanlar geçirmeye başlamış, Galatasaray'la oynayacakları maç için, kadro dışı olmasına rağmen kulüpten izinsiz bir şekilde İstanbul'a gelerek krizi doruğa çıkarmıştı.

Club Brugge yönetimi, yaşanan bu olaylar sonrası disiplinsiz tavırlarını gerekçe göstererek Diagne'yi kadro dışı bırakmış ve B Takımı'na yollamıştı.