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Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi

Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, bu kez de trafikten men edildi. Diagne'nin aracı, sigortası olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

02.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:42

Sezon başında 'dan Club Brugge'e kiralanan ancak macerası umduğu gibi geçmeyen Mbaye Diagne, bir problem de Belçika polisiyle yaşadı.

Ülke basınında yer alan habere göre Diagne'nin aracı, sigortası olmadığı için trafikten men edildi. Diagne'nin aracı polis tarafından bağlanırken, sigortasını yatırmasının ardından tekrar aracını kullanabileceği bilgisi kendisine verildi.

Mbaye Diagne, PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle zor zamanlar geçirmeye başlamış, Galatasaray'la oynayacakları maç için, kadro dışı olmasına rağmen kulüpten izinsiz bir şekilde İstanbul'a gelerek krizi doruğa çıkarmıştı.

Club Brugge yönetimi, yaşanan bu olaylar sonrası disiplinsiz tavırlarını gerekçe göstererek Diagne'yi kadro dışı bırakmış ve B Takımı'na yollamıştı.

Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi

Mbaye Diagne, Galatasaray, Club Brugge, Belçika, Spor


HABER YORUMLARI (4)
IBO:bela bu adam
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KARTAL:kuluplerin icinde yolsuzluk almis basini gidiyor vallahi sozlesmeyi yapanlarlarda 3 miliyonsa bun enaz 1 miliyonu kendi cebine atiyor umrunda deyil kulupmulup
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KARTAL:salak niye gitin belcikaya sen turkiye cenet bir yer nasil olsa kuluplerimizin hepside keriz oynasanda oynamasanda parani veriyorlar cunku oyle bir sozlesme yapiyorlarki bizim salak aptal kuluplerimiz oyna oynama senelik 3 miliyon euronu aliyorsun
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HAYATİ:böyle arabalar çevirmeye giriyomuymuş :D bizim ülkede hiç görmedik
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Spor

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