Mbaye Diagne'nin Gol Atamamasının Faturası, Orta Saha Oyuncularına Kesildi

Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'nin Antalyaspor maçında Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba tarafından beslenememesi dikkat çekti. Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer edilen ve Galatasaray'ın forvet problemini çözeceği beklenen Mbaye Diagne'nin performansı şimdilik iç açmazken, tecrübeli oyuncunun Antalyaspor maçında attığı gol biraz olsun moralleri yerine getirdi.

FATİH TERİM VE TARAFTAR ARKASINDA

Ağır görüntüsünün yanında fizik olarak çok fit durmayan Diagne'nin Galatasaray formasıyla sadece 2 gol atması oyuncunun hedef tahtasına oturtulması için yeterli sebep olarak görülürken, Fatih Terim ve taraftarların tam tersine yıldız futbolcuya destek vermesi Senegalli golcünün şimdilik tutunacak dalı oldu.

DİAGNE BESLENEMİYOR

Oynadığı maçlarda çok da etkili bir futbol ortaya koyamayan Diagne için fatura Onyekuru - Emre Akbaba - Belhanda'ya da kesildi. Deneyimli golcüyü çok fazla besleyemeyen ve istenilen final paslarını atamayan bu 3 oyuncu sert bir dille eleştirilirken, Diagne'nin içeride yalnız kalması futbolcuyu da moralmen yıkıyor.

TERİM FARKLI BİR YOL BULACAK

Onyekuru'nun oyun bilgisinin gelişmemiş olması, Belhanda'nın ara ara görünmesi ve aldığı toplarda ilk olarak Feghouli'yi düşünmesi, Emre Akbaba'nın bitik görüntüsü Diagne'nin performansını yakından etkilerken, stoperlerin ve kalecinin arasında kaybolan golcü için Fatih Terim'in farklı bir yol izleyeceği tahmin ediliyor.

(Akşam)