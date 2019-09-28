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Mbaye Diagne sonradan girdi, iki golle yıldızlaştı!

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne, Mechelen maçında attığı 2 golle yıldızlaştı.

28.09.2019 21:42

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, evinde ağırladığı Mechelen'i 5-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne attığı 2 golle ve gösterdiği performansla yıldızlaştı.Karşılaşmanın 57. dakikasında David Okereke'nin yerine oyuna giren Mbaye Diagne 63 ve 70. dakikalarda attığı golle 5 gollük galibiyete katkı sağladı. Misafir ekibin diğer gollerini 20. dakikada Krepin Diatta, 76. dakikada Siebe Schrijvers ve 82. dakikada Hans Vanaken kaydetti.

BRUGGE HAFTA İÇİ REAL MADRİD'E KONUK OLACAK

Club Brugge deplasmanda aldığı farklı galibiyetin ardından puanını 20'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Mechelen 14 puanda kaldı. Club Brugge hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Daha sonra ise sahasında Gent'i ağırlayacak.

Mbaye Diagne sonradan girdi, iki golle yıldızlaştı!

Mbaye Diagne, Club Brugge, Mechelen, Brugge, Spor

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