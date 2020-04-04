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MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde, koronavirüs önlemleri arttırıldı.

04.04.2020 08:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:39
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde, koronavirüs önlemleri arttırıldı. Şüpheli hastaların tedavilerine hastane önünde kurulan çadırlarda yapılan tetkiklerin ardından başlanıyor. Hasta ve hasta yakınları, ateş ölçümlerinin ardından hastaneye giriş, tek kapıdan sağlanıyor.

Düzenli olarak dezenfekte çalışmalarının devam ettiği MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde, Yunusemre Belediyesi ve AFAD tarafından bağışlanan çadırlar, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilk müdahale alanı olarak düzenlendi. İlk kontrolleri çadırlarda yapılan şüpheli vakalar, ardından daha sonra triyaj alanına yönlendiriliyor ve bulguları doğrultusunda tedavi altına alınıyor. MCBÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, "Hastanemizin girişine 3 çadır kuruldu. Hastaneye gelen gerek hastalarımız gerek farklı nedenlerle gelen herkes önce çadırlarımıza alıyoruz. Burada bazı tetkikler yapıyoruz. Ateşleri ölçülüyor. Öksürüğü var mı kontrol ediliyor. Eğer bir problem yoksa hastaneye alınıyor. Eğer ki bir problemi varsa ana triaja gönderiliyor. Orada genel bir muayeneden geçiriliyor. Eğer sağlık sorunu varsa testler uygulanıyor ve karantina hastanelere sevk ediliyor. Çok şükür testlerimiz genelde negatif çıkıyor" dedi.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Kalp hastalığı nedeniyle hastaneye geldiğini anlatan Kazım Temiz (75), "Hastanenin önünde kurulan çadırda önce bir form doldurduk. Sonra ateşimizi ölçtüler. Sağlık durumuz ile ilgili bazı sorular sordular. Dezenfekte olmuş bir şekilde hastane binasına alındık. Güzel bir uygulama olmuş. İnşallah bu koronavirüs belası ülkemizin başından bir an önce gider" dedi.

Uygulamadan çok memnun olduğunu anlatan Ulaş Morgül (20) ise, "Ülkemizde ciddi derece de bir salgın var. Dedem hastanede yatıyor. Onun çıkış işlemleri var. Onun için buraya geldik. Hastaneye girmeden önce bizi çadıra aldılar. Yurtdışına, şehir dışına çıkı, çıkmadığımızı sordular. Bazı tetkikler yaptılar. Sorun olmadığını da anlayınca da geçimize izin verdiler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Celal Bayar Üniversitesi, Yunusemre, Güncel
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