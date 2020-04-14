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McDonalds Çin'de siyahilere karşı ayrımcı tavrı nedeniyle özür diledi

Çin'de Afrika kökenlilerin yoğun olduğu Guangcou kentinde, siyahi müşteriyi restorana almayan McDonald's ayrımcı tavrı nedeniyle özür diledi.

14.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:32
McDonalds Çin'de siyahilere karşı ayrımcı tavrı nedeniyle özür diledi
Çin'de Afrika kökenlilerin yoğun olduğu Guangcou kentinde, siyahi müşteriyi restorana almayan McDonald's ayrımcı tavrı nedeniyle özür diledi.
Şirket, yerel bir gazeteye gönderdiği açıklamada, ülkenin Guangcou kentinde bulunan bir şubesi tarafından Afrikalı bir müşterisine yemek almaya geldiği sırada restorana giremeyeceğini bildiren bir not verildiğini belirterek, söz konusu şubeye bir an önce bu tür eylemlere son vermesi talimatı verdiklerini ve şubedeki çalışanlara "çeşitlilik ve kapsayıcılık" üzerine eğitim programı düzenlediklerini duyurdu.
Açıklamada, "Mevcut durumda tüm müşterilerimiz restoranlarımıza, ateş ölçümü yapıldıktan ve yerel hükümet tarafından sağlık durumlarını bildiren karekod verildikten sonra memnuniyetle girebilirler." ifadesi kullanıldı.
Çin'in Guangcou başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların özellikle de siyahilerin ikinci Kovid-19 dalgasından sorumlu tutularak alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadıkları, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darbedildikleri iddiaları Afrika'da tepkiyle karşılanmıştı.
Uganda'nın tanınan şarkıcılarından muhalif milletvekili Bobi Wine, Çin'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tekrar yaydıkları iddiasıyla kötü muameleye maruz kalan siyahileri ülkeden çıkarmak için kampanya başlatmıştı.
Diğer yandan Guangcou Belediye Başkan Yardımcısı Çın Cıying, 4 Nisan'dan bu yana kentte 4 bin 553 Afrika kökenli kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve 111'inde virüs tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel
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