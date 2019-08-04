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MÇGD'nin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği (MÇGD) ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

04.08.2019 14:20 MÇGD'nin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği (MÇGD) ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
Niobe Doğa Kafe'de yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine Turgay Duyar, Soner Övümlü, Hasan Yiğen, Erkan Şimşek, Kamil Tekmen, Tufan Taner Savcı ve Burak Dalaslan seçildi.
Denetim Kurulu ise Yılmaz Sarıpınar, Hüseyin Keskin ve Batuhan Ulu'dan oluştu.
Dernek Başkanı Duyar, derneklerinin kuruluşundan bu yana önemli faaliyetler yaptığını belirtti. Duyar, Kurban Bayramı sonrasında Soma ve Kula ilçe temsilciliklerinin de açacaklarını sözlerine ekledi.

Erkan Şimşek, Tekmen, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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