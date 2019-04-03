03 Nisan 2019, 11:54
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McGregor'dan Dayak Yediği Khabib ve Eşi İçin Sert Sözler

Emekliliğini açıklayan karma dövüş sporcusu Conor McGregor, kendisini nakavt eden Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov ve eşi için sert sözler kullandı.

Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü McGregor'u kafes dövüşünde nakavt ederek adını dünyaya duyurmuştu. Rusya vatandaşı Müslüman sporcu, maçı kazanmasının ardından kafesten atlayarak İrlandalı'nın ekibine saldırmıştı. Maçın ardından Khabib, "Herkes benim kafesten atladığımı konuşuyor; ama dinime, aileme küfredenlerden kimse bahsetmiyor" açıklamasını yapmıştı.

Bu olay üzerinden aylar geçtikten sonra McGregor'dan bir skandal daha geldi. Her şey Khabib Nurmagomedov'un McGregor'un şüpheli emekliliği hakkında konuşmasıyla başladı. Khabib şu ifadeleri kullanmıştı: "Bıraktığını düşünmüyorum. Conor 'senden ayrılıyorum' deyip her zaman geri dönen kıskanç kadınlara benziyor"

Bunun üzerine çılgına dönen McGregor, rakibinin eşini aşağılayan bu tweeti attı: "Senin karın bir havlu dostum"

Fakat McGregor, hatasının farkına vararak bu tweeti 15 dakika sonra sildi. Bu eylemi onun haber sitelerine düşmesine engel olamadı. İrlandalı isim daha sonra, "Rövanş yapmaktan korkma seni küçük fare. Her zaman sana emredileni yaparsın" sözlerini kullandı.

McGregor daha önce Nurmagomedov'un babasına, ülkesine ve dinine hakaretler savurmuştu.

McGregor'un paylaşıp daha sonra sildiği o tweet;

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Khabib Nurmagomedov, Spor



YORUMLAR (11)
NE FARKEDER: :)
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1.TEKİL_ŞAHIS: Bu mcgregor da tam mahallede dayak arsızı olup durmadan hakaret eden velet gibi ne desen ne yapsan boş. . .
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ZOMBİ: Yedin şaplagi sansar zaten iyi oyuncusun bu yaptığı yalandan kavgalar seyirci çekmek için yapılan basit numaralar gecenin sonunda dayakta yese milyon dolarlar hesaba geciyor
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HSN: dayağın acısını hala unutamamış anlaşılan , elinden gelmeyen diline vurmuş eziğin
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...,..: senin karın bir havlu ne demek? bir fikri olan var mı? ciddi ciddi soruyorum.
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