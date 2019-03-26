26 Mart 2019, 16:03
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McGregor'ın Emeklilik Kararı Sonrasında Nurmagomedov'dan İmalı Paylaşım

Daha önce de genç yaşta emekli olmaya karar veren dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ekim ayında McGregor, Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu. Nurmagomedov bu emeklilik kararı sonrasında açıklama yaptı.

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, emekliye ayrıldı. Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

NURMAGOMEDOV: ORMANLARIN TEK BİR KRALI OLABİLİR

McGregor'un bu kararının ardından Rus UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Twitter üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu.

UFC şampiyonluk unvanının önünde olduğu bir fotoğrafını paylaşan Nurmagomedov, "Ormanların tek bir kralı olabilir" diye yazdı.

NURMAGOMEDOV'A MAĞLUP OLMUŞTU

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde şampiyon oldu. Aynı başarıyı UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunda da tekrarlayarak iki sıklette kemere ulaşan İrlandalı sporcu, 2017'de kariyerini boksa yönlendirdi. İlk boks deneyiminde, kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan ABD'li Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl düzenlenen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu.

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Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Spor



YORUMLAR (5)
HÜSEYİN CAN: Mc Gregoruda Khabibide döverim. Müslüman insanı dövmez onun için yapmıyorum.
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CORCİ: iyice şımarıkmış bu da ya
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FİRAT: Yahu beni de döv bende emekli olayim
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ÖZÜYILMAZ23: Emeklilikte yaşa takılacak haberi yok
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