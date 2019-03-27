27 Mart 2019, 12:15
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McGregor'ın Emeklilik Kararında Elif Aksu Detayı ve Taciz Skandalı

Neymar ile el ele fotoğrafı olan Elif Aksu'nun Conor McGregor ile birlikte olduğu söylenmişti. Ünlü sporcunun emeklilik kararının arkasında da Aksu'nun olabileceği belirtildi. Ayrıca McGregor'a cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullanmıştı. Şaşkına çeviren kararın perde arkası ortaya çıktı.

Conor McGregor'ın adı geçtiğimiz günlerde Elif Aksu ile anılmış ve magazin dünyası bu birlikteliği konuşmuştu... Paris Saint-Germain'de (PSG) top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 27. yaş günü partisine katılıp Brezilyalı yıldızla el ele görüntülenen Elif Aksu, bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada olay oldu. Hatta Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.

MCGREGOR İLE BİRLİKTE

Daha sonra ise başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti. Yaklaşık 1 aydır McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi.

EMEKLİLİK KARARININ ARKASINDA ELİF AKSU MU VAR?

Conor McGregor da 9 yıl aşk yaşadığı Rita Ora'dan ayrıldıktan sonra çok mutsuz bir dönem geçirdiğini söylemişti. Hatta birçok mücadeleyi kaybetmesinin nedeni de aşk acısı gösterilmişti. McGregor'un emekliye ayrılma kararının Elif Aksu ile birlikte olduğu döneme denk gelmesi kafalarda soru işaretleri yarattı.

CİNSEL TACİZ SORUŞTURMASI

Bununla birlikte İrlandalı dövüşçüye ülkesinde, cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı. İrlanda polisinin geçen ay bir kadın tarafından yapılan şikayet sonucu harekete geçti. Şikayet sahibi, olayın Dublin'deki Beacon Hotel'de gerçekleştiğini belirtti. Otel kayıtlarının da bu durumu doğrular nitelikte olduğu ifade edildi. İrlandalı dövüşçü, geçtiğimiz aylarda da taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.

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YORUMLAR (7)
DYOJEN: cumhur ittifakı adayı mitingte soruyor manisalılara 21 kilo metrelik yolu yaptıkmı? cevap HAYIR . çünkü aday olduğu şehiri bile tanımıyor salak ADAM.
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123: Eyyyy amarika eyyyy batı seçimi sabote etmeyin
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VATANDAŞ: buda bizim milli o muzmu
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ELJİF ELMAS: Merhaba ben eljif ya sen ?
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DİGORLU: aferin elif e en azından uluslararası çalışıyor. ülke puanımızı göklere çıkartıyor
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