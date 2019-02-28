Mckinsey "Yeni Nesil Kadın Liderler" Etkinliğine Başvurular Başladı

Kaynak: DHA

– ABD merkezli çok uluslararası yönetim danışmanlık şirktei McKinsey, toplumsal cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmek amacıyla akademi ve iş dünyasından genç kadınları Mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği "Yeni Nesil Kadın Liderler" etkinliğine çağırdı.Önde gelen şirketlere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet veren küresel yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company, bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Yeni Nesil Kadın Liderler (Next Generation Women Leaders) etkinliğinin başvurularının başladığını duyurdu.Katılımcıların, kadın liderliğinin önemini keşfettiği ve kendi liderlik becerilerini geliştirdiği üç günlük atölye çalışmasından oluşan Yeni Nesil Kadın Liderler etkinliği, 24 - 26 Mayıs tarihlerinde Paris'te düzenlenecek. Etkinlikte yer almaya hak kazanan katılımcılar, sunumlara, grup oturumlarına, tartışmalara ve ağ kurma çalışmalarına katılacaklar.Katılımcılar, söz konusu çalışmalarla kişisel ve profesyonel yaşamlarında iz bırakacak liderlik tarzlarını geliştirebilmeleri için destek alırken, hayatta karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelebilmeleri için McKinsey'nin problem çözme teknikleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.Katılımcılar aynı zamanda danışmanlık dünyasını keşfederken, McKinsey uzmanlarıyla ve farklı ülkelerden gelen diğer katılımcılarla bağlantı kurabilecek.Seyahat masraflarını McKinsey'nin karşılayacağı etkinliğe en geç 2020 yılında mezun olacak üniversite öğrencileri ve sekiz yıla kadar deneyime sahip kadın profesyoneller başvurabilecek.Etkinliğe katılabilmek için son başvuru tarihinin Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart olduğu belirtildi."Kadınların iş hayatında lider olmaları gerektiğine inanıyoruz"McKinsey Türkiye Ortağı Bengi Korkmaz, McKinsey'nin Yeni Nesil Kadın Liderler etkinliğinin küresel düzeyde önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'den daha çok üniversite öğrencisinin ve iş dünyasından genç kadın profesyonelin etkinliğe başvurmaları çağrısında bulundu:"Türkiye'de akademi ve iş dünyasında çok iyi yetişmiş, liderlik potansiyeli yüksek genç kadınlar olduğunu biliyoruz. Bu insanların ülkenin geleceğinde önemli roller oynayacağına inanıyoruz. Cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini destekleyen ve teşvik eden bir kurum kültürümüz var. Global ve yerel düzeydeki araştırmalarımız üst düzey kadın çalışan oranı ile kurumsal performans arasındaki güçlü ilişkiyi çok net ortaya koyuyor."Diğer taraftan bu konunun yalnızca performans motivasyonuyla ele alınmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü aynı zamanda insan hakları ve toplumsal boyutu var. O nedenle Türkiye'de de iş ortaklarımıza cinsiyet eşitliğini şirketin ilk 5 stratejik önceliğinden birisi yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz. McKinsey olarak kadınların yalnızca iş gücüne katılımını değil, iş dünyasında lider olmaları gerektiği fikrini de güçlü biçimde savunuyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul