McLaren, Avustralya yarışından çekildi
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine Avustralya yarışından çekildiğini açıkladı.
12.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:51
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine Avustralya yarışından çekildiğini açıkladı.
Formula 1'de bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Avustralya Grand Prix'inde yarışacak takımlar arasında yer alan McLaren Racing, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine yarıştan çekildi. McLaren'den yapılan açıklamada sağlığın her şeyden daha önemli olduğu ve Avustralya yarışında takımın yer almayacağı belirtildi. - İSTANBUL
Formula 1'de bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Avustralya Grand Prix'inde yarışacak takımlar arasında yer alan McLaren Racing, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine yarıştan çekildi. McLaren'den yapılan açıklamada sağlığın her şeyden daha önemli olduğu ve Avustralya yarışında takımın yer almayacağı belirtildi. - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Avustralya, McLaren, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner