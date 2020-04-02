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McLaren, sürücüleri Norris ve Sainz'ın maaşlarında kesintiye gitti

Formula 1 takımı McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapıldığını açıkladı.

02.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:46
McLaren, sürücüleri Norris ve Sainz'ın maaşlarında kesintiye gitti
Formula 1 takımı McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapıldığını açıkladı.
McLaren takımından yapılan açıklamada, salgının sebep olduğu mali sorunlarla mücadele amacıyla Formula 1 pilotları Norris ve Sainz'ın maaşlarının düşürüldüğü, bazı çalışanlara ücretsiz izin verildiği, işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiği duyuruldu.
Açıklamada, bu kararın çalışanları kısa vadede koruma amacıyla alındığı belirtilirken ücretsiz izin verilenlerin sayısı ve maaş kesintilerinin oranı hakkında bilgi verilmedi.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: McLaren, Spor
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Haberler ›› Spor ››McLaren, sürücüleri Norris ve Sainz'ın maaşlarında kesintiye gitti - Spor
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