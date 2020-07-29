Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Arkeoloji Müzesi Konseri"yle sanatseverlerle bir araya geldi.

Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlendi. Konser girişinde görevliler dinleyicilerin ateşini ölçtü, tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Konserin solistliğini sopranolar Saliha Aktaş, Ceren Göğüş, Avşin Dilara Kaymak ve Gülin Dönmez yaptı. Solistlere piyanoda Julia Berk eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat süren konserde, sanatçılar aryalar ve türkülerden oluşan dinletiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.