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MDOB "Arşın Mal Alan Opereti"ni sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Arşın Mal Alan" operetini sahneleyecek.

16.10.2019 15:54MDOB
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Arşın Mal Alan" operetini sahneleyecek.
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün gerçekleştirdiği operet, Mersin Kültür Merkezi'nde yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Eserin koreografisini Berna Turhan, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını Barış Arslan üstlenecek.
Eserde, Ayşegül Devrim Dinçer, Baran Taner, Hakan Yıldız, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Ayşin Alev Lal, Orhan Güllüler, Zeynep Özgür Yılmaz rol alacak.

Melih Öztürk, Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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