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MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" operasını sahneledi.

17.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:41MDOB
Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" operasını sahneledi.
Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano'da, Türkiye prömiyeri 1952'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleştirilen opera, modern yorumuyla Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Operanın rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı ve ışık tasarımını da Tarı Deniz yaptı.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği 2 perdelik komik operada, başlıca rolleri Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Kazım Erdem Özdemir, Faik Mansuroğlu ve Gülin Dönmez paylaştı.
Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eser, Napoli'de bir kafede garsonluk yapan Nemorino'nun, patronu Adina'ya olan aşkını anlatıyor.

Gaetano Donizetti, Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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