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Mdob'dan muhteşem konser

MDOB'dan muhteşem konserMERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 'Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri' konserini seyirciyle buluşturdu.

21.11.2019 02:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:10
MDOB'dan muhteşem konser
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 'Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri' konserini seyirciyle buluşturdu.
Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri? konserinin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, solistliğini Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay, anlatıcılığını Z. Hande Taban yaptı. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın yer aldığı konserin konzertmeisterliğini Marina Kvlividze üstlendi.
Melih Kibar, Cahit Berkay ve Moğollar, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi ve Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserlerinin yer aldığı konser programında 'Aile Şerefi & Neşeli Günler Uvertür', 'Al Yazmalım', 'Devlerin Aşkı', 'Kılıbık', 'Çiçek Abbas', 'Hülya', 'Dila Hatun', 'Umutsuzlar', 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Bu Nasıl Dünya' ve 'Güler misin, Ağlar mısın' gibi Yeşilçam'ın ünlü filmlerinin müzikleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Bazı film müziklerine de enstrümanları ile eşlik eden Cahit Berkay, performansı ile salonu dolduranları büyülerken, bol bol alkış aldı.
Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda söz alan MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger, film müziklerinin filmin yerini daha da netleştirmek adına çok önemli bir unsur olduğunu belirterek, Film müzikleri bazı dönemlerde oyundaki diyalogların da, oyuncu performansının da önüne geçebiliyor. Düşünün filmi izlemiyorsunuz ama müziğini duyduğunuz da o filmi anımsıyorsunuz, bu da çok önemlidir. Türk sinemasının en önemli eserlerini, güzel filmlerini bestecisi olağanüstü insan Cahit Berkay ile bir arada olmak bizim için mutluluk verici dedi.
Cahit Berkay da, öğrendiği tek şeyin dur durak bilmeden, sahip olduğu kültüre ve Türkiye'ye layık olmaya çalıştığını söyledi.
Mdob'dan muhteşem konser

Cahit Berkay, Güncel

Kaynak: DHA


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