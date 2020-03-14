MDTO: "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"
Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), korona virüs nedeniyle ürünlerinde haksız fiyat artıyı yapan firmaları uyararak, disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, bu firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini duyurdu.
14.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:17
Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), korona virüs nedeniyle ürünlerinde haksız fiyat artıyı yapan firmaları uyararak, disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, bu firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini duyurdu.
MDTO'dan yapılan açıklamada, son dönemde halkın korona virüs hassasiyetinden faydalanılarak kimi ürün ve hizmetlerde fahiş fiyat artışları yapıldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağı ifade edilerek, "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Mersin Deniz Odası olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmelidir ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" denildi. - MERSİN
MDTO'dan yapılan açıklamada, son dönemde halkın korona virüs hassasiyetinden faydalanılarak kimi ürün ve hizmetlerde fahiş fiyat artışları yapıldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağı ifade edilerek, "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Mersin Deniz Odası olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmelidir ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" denildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
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