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MEB "10 Kasım Programı"na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürlerini görevden uzaklaştırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

18.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:32MEB
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Güncel

Kaynak: AA

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