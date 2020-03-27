MEB 12. sınıf müfredatını açıklandı! 2020 YKS müfredatı belli oldu! 12.Sınıf 1.Dönem Konuları (Tüm Dersler) 12. Sınıf müfredatı

25 26 Temmuz'a ertelenen sınavla ilgili müfredatı Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamaya göre, 9,10 ve 11. sınıfın bütün 12.sınıfın ise ilk dönem müfredatından öğrenciler YKS'de sorumlu olacak. MEB 12. sınıf müfredatını açıklandı! 2020 YKS müfredatı belli oldu! 12.Sınıf 1.Dönem Konuları (Tüm Dersler) İşte, 12. Sınıf müfredatı!

BAKAN SELÇUK: ÖĞRENCİLERİMİZ RAHAT OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı

• Türk Edebiyatına Giriş

o Kelimede Anlam

• Hikaye

• Şiir

• Roman

o Paragrafta Anlam

• Tiyatro

• Deneme

• Söylev (Nutuk)

12. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

• Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

o Üstel Fonksiyon

o Logaritma Fonksiyonu

o Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

• Diziler

o Gerçek Sayı Dizileri

• Trigonometri

o Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

o Trigonometrik Denklemler

• Dönüşümler

o Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

• Türev

o Limit ve Süreklilik

o Anlık Değişim Oranı ve Türev

o Türevin Uygulamaları

• İntegral

o Belirsiz İntegral

o Belirli İntegral ve Uygulamaları

• Analitik Geometri

o Çemberin Analitik İncelenmesi

12. Sınıf Matematik Temel Düzey Konuları

• Denklem ve Eşitsizlikler

o Üslü ve Köklü İfadeler

o Bilinçli Tüketici Aritmetiği

• Veri

o Veri Analizi

• Ölçme

o Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

• Katı Cisimler

o Küre ve Silindir

12. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

o Çembersel Hareket

? Düzgün Çembersel Hareket

? Dönerek Öteleme Hareketi

? Açısal Momentum

? Kütle Çekim Kuvveti

? Kepler Kanunları

o Basit Harmonik Hareket

? Basit Harmonik Hareket

o Dalga Mekaniği

? Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

? Elektromanyetik Dalgalar

o Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

? Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

? Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

? Radyoaktivite

o Modern Fizik

? Özel Görelilik

? Kuantum Fiziğine Giriş

? Fotoelektrik Olayı

? Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

o Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

? Görüntüleme Teknolojileri

? Yarı İletken Teknolojisi

? Süper İletkenler

? Nanoteknoloji

? Laser Işınları

12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Müfredatı

• 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

• Millî Mücadele

• Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

• İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

• II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

• II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

• Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

• 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

• İslam ve Bilim

• Anadolu'da İslam

• İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

• Güncel Dini Meseleler

• Hint ve Çin Dinleri

12. Sınıf Geometri Konuları ve Müfredatı

• Trigonometri

o Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

o Trigonometrik Denklemler

• Dönüşümler

o Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

• Analitik Geometri

o Çemberin Analitik İncelenmesi

• 12. Sınıf Geometri Temel Düzey Konuları

• Ölçme

o Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

• Katı Cisimler

o Küre ve Silindir

12. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı

o Kimya ve Elektrik

? İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

? Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

? Elektrot Potansiyelleri

? Kimyasallardan Elektrik Üretimi

? Elektroliz

? Korozyon

o Karbon Kimyasına Giriş

? Anorganik ve Organik Bileşikler

? Basit Formül ve Molekül Formülü

? Doğada Karbon

? Lewis Formülleri

? Hibritleşme-Molekül Geometrileri

o Organik Bileşikler

? Hidrokarbonlar

? Fonksiyonel Gruplar

? Alkoller

? Eterler

? Karbonil Bileşikleri

? Karboksilik Asitler

? Esterler

? 12. Sınıf İngilizce Konuları ve Müfredatı

? Music

? Friendship

? Human Rights

? Coming Soon

? Psychology

? Favors

? News Stories

? Alternative Energy

? Technology

? Manners

12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları ve Müfredatı

? Sanat Metinleri

? Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

? Sanat Metinleri

? Fabl

? Masal

? Hikaye (Öykü)

? Roman

? Tiyatro (Oyun)

? Şiir

? Sözlü Anlatım

? Konferans

? Açık Oturum

? Sempozyum

? Forum

? Münazara

? Bilimsel Yazılar

? Bilimsel Yazılar

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı

? Doğal Sistemler

? Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri

? Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri

? Beşeri Sistemler

? Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri

? Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri

? Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler

? Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri

? Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri

? Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri

? Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

? Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin

? İlişkisi

? Türkiye'deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi

? Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri

? Türkiye'deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri

? Tarihî Ticaret Yolları ve Türkiye'nin Konumu

? Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

? Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

? Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

? Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

? Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim

? Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri

? Tarihsel Süreçte Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

? Türkiye'nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler

? Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve

? Kültürel Bağlar

? Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü

? Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

? Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Sosyal ve Ekonomik Özellikleri

? Doğal Kaynak Potansiyelinin Ülkelerin Bölgesel ve Küresel

? İlişkilerine Olan Etkisi

? Dünyadaki Başlıca Enerji Nakil Hatlarının Bölge ve Ülkelere Etkileri

? Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar

? Günümüz Çatışma Alanları

? Çevre ve Toplum

? Doğal Çevrenin Sınırlılığı

? Farklı Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkelerin Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politika ve Uygulamalar

? Çevresel Örgüt ve Anlaşmaların Çevre Yönetimi ve Korunmasına Etkileri

? Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı

? Genden Proteine

? Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

? Genetik Şifre ve Protein Sentezi

? Canlılarda Enerji Dönüşümleri

? Canlılık ve Enerji

? Fotosentez

? Kemosentez

? Hücresel Solunum

? Bitki Biyolojisi

? Bitkilerin Yapısı

? Bitkilerde Madde Taşınması

? Bitkilerde Eşeyli Üreme

? 12.4 Canlılar ve Çevre

? Canlılar ve Çevre