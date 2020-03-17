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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.

17.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:22
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın açıklayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.
Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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