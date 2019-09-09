MEB 2019-2020 okul tatilleri takvimi: Ara tatiller ve sömestr tatili ne zaman?

14 Haziran'da başlayan yaz tatili sona erdi ve yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa uygulanacak ara tatilleri merak ediyor. Her iki dönemde birer hafta yapılacak ara tatiller Kasım ve Nisan aylarında. Peki, ara tatil tarihi nedir, kaç gün olacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

OKULLARIN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TARİHLERİ

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılacak. İlk dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa ara tatil uygulanacak. 13 haftalık yaz tatili iki hafta kısaltıldı. Bunun yerine her iki dönemde birer haftalık ara tatil yapılacak. 9 Eylül'de açılacak yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ