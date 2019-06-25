MEB 2019 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimleri tablosu yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 LGS ile öğrenci alacak okulların kontenjan ve yüzdelik dilimleri tablosunu paylaştı. 1 Temmuz'da başlayacak olan LGS tercih dönemi için kontenjanlar ve yüzdelik dilimler önemli bir yeri vardı. Diğer yandan MEB, LGS tercih robotu uygulaması ile öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmayı amaçlıyor. İşte LGS kontejanlar ve yüzdelik dilimler...

LGS İLE ÖĞRENCİ ALACAK OKULLARIN YÜZDELİK DİLİMLERİ

MEB tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Bu tablo sayesinde öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Tabloya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

LGS YÜZDELİK DİLİMLER VE KONTENJAN TABLOSU

MEB LGS TERCİH ROBOTU

MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırlandı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek.

Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.