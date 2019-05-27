MEB, 2019 LGS Mayıs Ayı Örnek Soruları Paylaştı!

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav yani 2019-LGS için sözel ve sayısal bölüm örnek soruları yayınlandı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak. LGS sonuçları ise 24 Haziran'da açıklanacak. Örnek sorulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 LGS sınavı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Liseye Geçiş Sınavına dair örnek sorular yayımlandı. Bakanlık tarafından yayımlanan sorular sözel ve sayısal olmak üzere iki sayfa içinde yer alıyor.

Sözel Bölüm Örnek Soruları İçin Tıklayınız

Sayısal Bölüm Örnek Soruları İçin Tıklayınız

LGS KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İki oturum olarak düzenlenecek 2019 Lise Geçiş Sınavında, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20

T.C. İnkılap: 10

Din Kültürü: 10

İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.