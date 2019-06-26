MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayınlandı! 2019 lise taban ve tavan puanları

MEB, 2019 LGS sonuçlarını açıklamıştı. 25 Haziran'da da 2019 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Öğrenciler LGS tercih kılavuzunu ve 'LGS tercihi nasıl yapılmalı?' sorusuna yanıt arıyor. Yerleştirmeler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme ne zaman? İşte, LGS tercih kılavuzu…

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

2019 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 27 Haziran-12 Temmuz'da bitecek.Tercih işlemleri 1-12 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları da 10 Ağustos'ta belirlenecek. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

LGS Tercihleri Taban Puanları

İLK KEZ TERCİH ROBOTU KULLANILACAK

LGS tercihi ve LGS tercih kılavuzu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda:

''2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bir de bu yıl ilk kez bir tercih robotu da kullanıma sunuldu. Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.

Yerel yerleştirme tercih rehberi

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor.

Listelerde her bir okulun tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabiliyor.'' ifadeleri yer aldı.