Meb: Anaokulunda Öğrencilere Şiddet Uygulandığı İddiasına İlişkin İnceleme ve Soruşturma Başlatıldı...

23 Kasım 2018 Cuma 11:59



23 Kasım 2018 Cuma 11:59

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Ankara'da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Anaokulunda yaşanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayda görevli çocuk gelişimi uzman öğreticisinin son birkaç hafta içinde ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Videodaki görüntüler üzerine, özel anaokulu tarafından, ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verildi" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya lişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Ankara'da özel bir anaokulunda gerçekleşen ve sosyal medya aracıyla yayınlanan video görüntülerinde öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin; Olayda görevli çocuk gelişimi uzman öğreticisinin son birkaç hafta içinde ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Videodaki görüntüler üzerine, özel anaokulu tarafından, ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verilmiştir. Anaokulunda yaşanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.""KREŞ YÖNETİCİSİ: "KONU YARGIYA YANSIMIŞTIR. SONUNA KADAR BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM" Kreş yöneticisi Banu Yıldırım, kreşte yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle sorunlar saklanırsa nasıl olacak? Ben susarsam o susarsa nasıl olacak? Lütfen kurumlara destek olalım ki başka kurumlarda bu tür olaylar olursa örtbas edilmesin. Konu yargıya yansımıştır. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağım. Siz de lütfen bu olayın takipçisi olun" diye konuştu.