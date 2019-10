MEB binası çocukların kullanımına açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların Bakanlık binasında açtığı serginin fotoğrafını paylaşarak, "Burası bakanlık binası ve sıradan bir gün. Dört bir yandan çocuklar sergi açıyor, konser veriyor, her yerden öğrenciler gelip geziyor. Ülkenin en özel sanatçılarının eserlerinin sergilendiği bir sanat galerisinde gibiyiz. Burası eğitimin merkezi ve bizim merkezimizde çocuklar var." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla bir süredir MEB merkez binasında sürdürülen etkinliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğrencilerin, Bakanlık binasında açtığı bir serginin fotoğrafını paylaşan Selçuk, Harran, Tekirdağ, İstanbul ve Türkiye'nin diğer illerinden çocukların her hafta Bakanlık binasına gelerek sergi açtığını, başka okullardan öğrencilerin de gelip bu sergileri gezdiğini ifade etti.

Aynı zamanda binada çocuklar tarafından konserler verildiğini ve toplantıdan toplantıya geçerken koridorda çocuklarla karşılaştığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

