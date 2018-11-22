Meb, Binlerce Öğretmene Minnet Dolu Mesajlar Ulaştırdı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:27



22 Kasım 2018 Perşembe 11:27

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İletişim Merkezi'ne, öğrencilerine gösterdikleri ilgi, sevgi ve sabır nedeniyle 40 binin üzerindeki öğretmen için teşekkür mesajı geldi.MEB ile vatandaşlar arasındaki bağı güçlendiren iletişim merkezi, yeni anlayışı ve numarasıyla hizmet vermeye başladı."MEBİM 444 0 632", eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başta öğrenci, veli, öğretmen, idareci olmak üzere bütün vatandaşlardan gelen bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği veya idari konulardaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veriyor.Kurulduğu günden bu yana, öğretmen veya idareciler için 112 bin teşekkür ulaşan "MEBİM"e, Öğretmenler Günü dolayısıyla veli ve öğrencilerden, öğretmenlere iletilmek üzere mesaj yağdı. Merkeze, gün dolayısıyla ulaşan mesajı sayısı 40 bin 507 oldu.Öğrencilerine gösterdikleri ilgi, sevgi ve sabır dolayısıyla minnet duygularının ifade edildiği ve Bakanlık çalışanlarınca tek tek kağıda dökülen mesajlar, okul müdürleri aracılığıyla öğretmenlere resmi yazı ile iletildi.Teşekkür dolu duygular iletildiÖğrenci veya veliler, öğretmenlere yolladıkları mesajlarda, öğrenciye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan, kişisel ve ahlaki gelişimlerine sağlanan katkıdan, öğrencinin yurt içi ve dışı yarışmalara ve sınavlara hazırlanmasında gösterdikleri gayretlerden, özellikle kaynaştırma öğrencilerinin eğitim-öğretime kazandırılmalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı minnettarlıklarını ifade ettiler.İdarecilere de okulun fiziki şartlarını iyileştirme gayretlerinden, güvenlik ile ilgili iyileştirmelerden, yaşanan acil durumlarda gösterdikleri hassasiyetli davranışlardan dolayı teşekkür dolu duyguların iletilmesi istendi.Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sorumluluğunda 7 gün 24 saat hizmet veren İletişim Merkezi'ne, yurt içinden 444 0 632 yurt dışından ise +90 444 0 632'den ulaşılabiliyor.Öğrencisine ek zaman ayıran öğretmene minnet dolu sözlerZonguldak İlkokulunda 3/A sınıfı öğrencilerinden Ceylin Cebecioğlu'nun öğretmeni Yusuf Erdem'e iletilen minnet dolu mesajda şu ifadeler öne çıktı:"Bir öğretmeni unutulmaz yapan öğrencinin yüreğine dokunmasıdır. Selektif mutizm tanısı konulan kızım 3 yıldır öğretmeni ve arkadaşları ile konuşmamakta ve etkinliklere katılmamaktadır. Buna rağmen sabırla 3 yıldır kendisi ve arkadaşları ile konuşması, iletişime geçmesi için çaba sarfeden ve 2.sınıfa giden kızını da yanında tutup okul çıkış saatinden sonra okulda kızıma 1,5 saat vakit ayırıp onunla konuşmaya çalışan, ona bir şeyler öğretmek isteyen, bana öğrenci velisi olarak büyük bir sabırla yardımcı olmaya çalışan değerli öğretmenimize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. İyi kalpli, sevgi dolu, kocaman yürekli öğretmenimiz, iyi ki varsınız.""Yüreğime dokunduğunuz için çok şanslıyım"Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Bora Tayfur İlkokulu 3/E sınıfı öğrencilerinden Emine Nihal Tuncay'ın öğretmeni Emrah Polatkan'a ulaştırılan Öğretmenler Günü mesajı ise şöyle:"Her bilgiyi, doğruyu, zihnimize sevgi ile ilmek ilmek işleyen, her zorlukta sabretmeyi öğreten en büyük destekçim ve örnek aldığım çok değerli öğretmenim sizi tanıdığım ve yüreğime dokunduğunuz içi çok şanlıyım. Bir çocuğun hayatındaki en büyük şans iyi bir öğretmene denk gelmesidir. Siz benim en büyük şansımsınız. İyi ki varsınız, iyi ki benim öğretmenimsiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum.""Oğlum eve hep mutlu dönüyor"Eskişehir Odunpazarı Gazi Anadolu Meslek Lisesi ana sınıfı öğrencisi Kaan Kutan Soylu'nun öğretmeni Nurcan Tıkız'a iletilen mesajda ise şu ifadeler yer aldı:"Okula her gittiğimizde bizi güler yüzle karşıladığınız, oğlum Kaan Kutan Soylu'nun eve hep mutlu dönmesini sağladığınız ve tüm çoçuklara eşit ve pozitif bir sevgiyle yaklaştığınız için oğlum ve kendi adıma teşekkür ederim. Öz güveni yüksek ve şahsiyetli çoçuklar yetiştirmek için sizinle bu yolculuğa çıktığımız için çok mutluyuz.""Okulu sevdirdiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim"İstanbul Bağcılar Ertuğrul Gazi İlkokulu 4-E sınıfı öğrencisi Gazel İzgi Gök isimli öğrencinin öğretmeni Serkan Uğur'a iletilen teşekkür dolu mesaj şöyle:"Öğretmenimizin öğrencilere ve velilere göstermiş olduğu ilgi ve alakasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Çalışma hayatında başarılar diliyorum. Bir öğretmeni unutulmaz yapan, değerli kılan en önemli şey öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır. Kızıma okulu sevdirdiğiniz ve verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz."