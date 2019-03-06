MEB Daire Başkanı Eriş'ten Yunus Emre Ortaokuluna Ziyaret

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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, nisan ayında yapılacak TİMSS 2019 uygulamalarında ülkemizi temsil edecek Sorgun Yunus Emre Ortaokulunu ziyaret etti.Eriş, ziyarette, okul müdürü Mehmet Kılınçarslan'dan öğrencilerin sınava hasıl hazırlandıklarıyla ilgili bilgi aldı.Eriş, "Uluslararası düzeyde yapılacak TİMSS uygulamalarında Yunus Emre Ortaokulunun ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Ben şimdiden kendilerine başarılar diliyor, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de Eriş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bütün amacımız okulumuzun TİMSS 2019'da ülkemizi başarı ile temsil etmesidir. Eriş'in bu ziyaretleri, çocuklarımızın çalışmalara daha da istekle motive olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.Konuşmaların ardından okul müdürü Kılınçarslan, yapılacak sınava nasıl hazırlandıkları ve okulun genel durumuyla ilgili bilgi verdi.