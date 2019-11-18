Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı okulların 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. MEB'den yapılan açıklamada o okul müdürlerinin tamamının görevden alındığı duyuruldu.

İstanbul Ümraniye ve Beylikdüzü, Gaziantep ve Bursa'daki bazı okullarda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programları kapsamında Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez şeritleri tutan öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde eğilmeleri tepki uyandırmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

10 Kasım'da küçük yaştaki öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) başlattığı soruşturma sonrası görüntülerin İstanbul Ümraniye ve Beylikdüzü, Gaziantep ve Bursa çekildiği ortaya çıkmıştı.