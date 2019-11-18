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MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü anma programı'na ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü anma programındaki görüntüler nedeniyle okul müdürlerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

18.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:25MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü anma programı'na ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü anma programındaki görüntüler nedeniyle okul müdürlerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine dayanarak okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır" denildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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