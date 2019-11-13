Haberler » genel » MEB'den 10 Kasım etkinliğiyle ilgili soruşturma - Haber

MEB'den 10 Kasım etkinliğiyle ilgili soruşturma

MEB'den 10 Kasım etkinliğiyle ilgili soruşturmaANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü anma programında Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

13.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:27
MEB'den 10 Kasım etkinliğiyle ilgili soruşturma
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü anma programında Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
MEB'den 10 Kasım etkinliğiyle ilgili soruşturma

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, MEB, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
22:56 Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale'de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor
22:52 Zen Pırlanta'nın yeni marka yüzleri, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç
22:47 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
22:43 Trabzon'daki gergin yıkım tamamlandı
22:32 Kırşehir'de Japon bahçesine ziyaretçi akını
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:14:09