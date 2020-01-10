Haberler » Güncel » MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Haber

MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

10.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:32MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında, Maarif Müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Anadolu Lisesi, Adana, MEB, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:15  Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı - Haber
23:15  İNŞAAT SIRASINDA KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALI KURTARILDI (2) - Haber
23:15  Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti - Haber
23:15  Soylu: "O insanların yeniden kendi hayatlarıyla buluşabilmeleri için çaba sarfediyoruz" - Haber
23:13  Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
10.01.2020 23:16:39