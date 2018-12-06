MEB'den Andımız Davasına İlişkin Açıklama

06 Aralık 2018 Perşembe 15:43



06 Aralık 2018 Perşembe 15:43

Milli Eğitim Bakanlığı, "Andımız İçin Skandal Talimat" başlıklı habere ilişkin il müdürlüklerine "Öğrenci Andı" konusunda genelge gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Bugün bir gazetede yer alan "Andımız İçin Skandal Talimat" başlıklı habere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Andımız davası ile ilgili olarak "Temyiz sürecini uzatmaya başladığı" ve il müdürlüklerine "Öğrenci Andı" konusunda genelge gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığının Danıştaya ilgili "ek beyanı" sunmuş olduğu, il müdürlüklerine ise iddia edildiği gibi bir genelge gönderilmediği ifade edilerek, "Bakanlığımızın yargı sürecini uzatma veya kısaltmaya dönük bir dahli söz konusu olamaz. Bu süreci belirleyen tamamen bağımsız yargıdır. Bu itibar ile haberde yer alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır" denildi. - ANKARA