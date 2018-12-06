MEB'den 'Andımız' Talimatı: Okutmayın, Üzerinde Konuşmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, tekrar uygulamaya konması halen yargı konusu olan 'Andımız'ın okullarda okutulmasını, hatta üzerinde konuşulmasını bile yasakladığı ortaya çıktı.

MEB, DANIŞTAY'IN ANDIMIZ OKUTULSUN KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİ

Danıştay'ın 2013'te kaldırılan 'Andımız'ın okullarda tekrar okutulması yönünde aldığı kararına MEB itiraz etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin itiraz başvurusundaki bazı ifadelere yönelik sert tepkisinin ardından geri çekilen itiraz dilekçesi halen tekrar verilmedi. Bu süreçte 'Andımız'ın okunması yönündeki kararı da uygulamayan MEB'in, okullardaki olası tartışmanın önüne geçilmesi için önlem arayışına girdiği anlaşıldı.

"OKUTMAYIN, ÜZERİNDE KONUŞMAYIN"

Cumhuriyet'in haberine göre, MEB il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderdiği genelgede 'Andımız'ın okunmasının, hatta öğretmenler arasında konuşulmasının bile yasaklandığı ortaya çıktı. Danıştay'ın kararının andı okutmak yönünde olduğu hatırlatılan genelgede şöyle dendi:

Ancak yargı sürecinin tamamlanmamış olması ve Milli Eğitim Bakanlığımızca herhangi bir emir gelmediği sürece, hepimizin ortak hassasiyeti olan Andımız ile ilgili olarak, okullarda öğretmenleri ihtilafa düşürecek, polemik oluşturacak konuşmalardan kaçınılması ve konu ile ilgili mevcut uygulamanın dışında herhangi bir uygulama yapılmaması hususunu bilgilerinize rica ederim.