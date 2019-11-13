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Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken Atatürk'ü anma etkinliğine inceleme başlattı

10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programında bir grup öğrencinin Atatürk posterinin önünde diz çöktürüldüğü görüntülerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

13.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:11

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bir okulda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"PEDAGOJİK AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken Atatürk'ü anma etkinliğine inceleme başlattı

Mustafa Kemal Atatürk, MEB, Güncel

Kaynak: AA


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