MEB'den Can Ataklı için suç duyurusu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimde görev alan başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Can Ataklı'nın canlı yayınında uzaktan eğitimin ilk gününde ders anlatan başörtülü öğretmen ile ilgili sözleri MEB'i harekete geçirdi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre Ataklı hakkında, 'öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama', 'kamu barışını bozmaya teşebbüs' ile 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: DHA