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MEB'den 'canlı ders' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), canlı sınıf uygulamaları için sadece Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Ders özelliğinin kullanılması gerektiğini bildirdi.

06.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:46
MEB'den 'canlı ders' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), canlı sınıf uygulamaları için sadece Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Ders özelliğinin kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde canlı dersteki görsellerin kullanımının Bakanlığın onayına tabi olduğu belirtilerek, "Canlı sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8'inci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır. Canlı ders özelliğindeki görüntü kayıtları kişisel olmakla birlikte sistem görselleri kullanımı Bakanlığımızın onayına tabiidir. Tanıtım amaçlı görüntü ve fotoğraf paylaşımı ihtiyacı olduğunda Bakanlığımız sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından istifade edilmesi hususunda hassasiyet gösterilmelidir" denildi.

FARKLI DİJİTAL PLATFORMLAR İÇİN ŞARTLI ONAY

Öğretmenlere EBA dışındaki platformlar üzerinde sanal sınıf uygulamaları yapmalarına şartlı onay verildiğine dikkat çekilerek, "Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA Canlı Sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı,  öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, MEB, Güncel
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