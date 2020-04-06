Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MEB'den canlı sınıf yazılımlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde canlı sınıf uygulamalarında kullanılan teknolojilere ilişkin öğretmenler bilgilendirildi.

06.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:06
MEB'den canlı sınıf yazılımlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde canlı sınıf uygulamalarında kullanılan teknolojilere ilişkin öğretmenler bilgilendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği bazı yazılımlar üzerinden, "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan'ın bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.
Açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde olası işlem hataları ve siber güvenlik konularında il müdürleri ve okul yönetimleri üzerinden tüm öğretmenlere yönelik bilgilendirme yazısı da paylaşıldı.
Bilgilendirmede, "Canlı sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır." uyarısına yer verildi.
Canlı ders özelliğindeki görüntü kayıtlarının kişisel olmakla birlikte sistem görsellerinin kullanımının Bakanlığın onayına tabi olduğu aktarılan bilgilendirmede, görüntü ve fotoğraf paylaşımı ihtiyacı olduğunda Bakanlığın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan istifade edilmesi istendi.
Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA canlı sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır."

Kaynak: AA

Etiketler: MEB, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››MEB'den canlı sınıf yazılımlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım

Son Dakika Güncel Haberleri

18:49: Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası - Haber 18:49: Kocaeli'de iyileşen hastalardan alınan antikorlarla koronavirüs tedavisi yapılacak - Haber 18:49: 6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haber 18:48: Kooperatiften ihtiyaç sahiplerine destek - Haber 18:48: Ronaldinho'dan haber var Hapishaneden ailesine videolu mesaj - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi