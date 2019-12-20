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MEB'den kaynaştırma öğrencisine darp iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

20.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:25 MEB'den kaynaştırma öğrencisine darp iddiasına soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı, 'da engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara'da Teğmen Kalmaz İlkokulunda kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenilen engelli birinci sınıf öğrencisi A.K.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, "Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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