MEB'den kırsal kesimdeki çocuklara 'Benim Oyun Sandığım' paketi

2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, geçiş sürecinde özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklara ev ortamında ulaşmak için "Benim Oyun Sandığım" adlı eğlenceli bir eğitim seti ve bir takvim hazırladı. Sandıkların pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde tespit edilen ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İçindeki oyun materyallerini ders aletleri yapım merkezimizde kendimiz ürettik ve bir de 365 günlük eğitim takvimi hazırladık. Şimdilik pilot uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Hedefimiz erken çocuklukta erişemediğimiz ailenin kalmaması. Çocukla oynar, nitelikli vakit geçirir ve hakkını koruyup teslim ederek çocukluğuna eşlik ederseniz; bir ülkenin geleceği için en önemli yatırımlardan birini yapmış olursunuz" dedi.



Okul öncesi eğitim, '2023 Eğitim Vizyonu' ile zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, "Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklara esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri" sunmak üzere planladığı çalışmaları hayata geçiriyor. Evlere ulaştırılmak için hazırlanan "Benim Oyun Sandığım" bunlardan ilki. Sandıklar ilk aşamada pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde çocuklar ve ailelerle buluşturulmak için yola çıktı. Erken çocukluk eğitiminin çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini üst düzeyde destekleyen, yaşam boyu onlara en önemli katkıyı sağlayan en önemli eğitim basamağı olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Erken çocuklukta erişemediğimiz ailemizin kalmamasını ve her çocuğa oyun ile ilgi ile bilgi ve kitap ile ulaşmayı hedefliyoruz. Süreci izleme, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarıyla takip edeceğiz" dedi.



Ailelere önerilerde bulunan Bakan Selçuk söyle konuştu:



"Anne baba olarak çocukla oyun oynar, nitelikli vakit geçirir ve hakkını koruyup teslim ederek çocukluğuna eşlik ederseniz; bir ülkenin geleceği için en önemli yatırımlardan birini yapmış olursunuz. Bu oyun sandığı bunun için."



Sandığın içindeki oyun materyalleri ve sandığın Bakanlığın Ders Aletleri Yapım Merkezinde üretildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, sandık ile birlikte bir de 365 günlük "Erken Çocukluk Eğitim Takvimi"nin hazırlandığını duyurdu.



Zorunlu okul öncesi eğitime geçiş döneminde bilhassa kırsal bölgelerdeki çocuklara doğrudan evlerinde ulaşmak için Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, oyun sandığının içeriği hakkında da şu bilgileri paylaştı:



"Sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz'lar, hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyali belirledik. Bunların üretimi Ders Aletleri Yapım Merkezimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu materyalleri bir sandığa koyduk. Adı da 'Benim Oyun Sandığım' oldu. Sandıkta, materyallerin yanı sıra, aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirecek, çocukları ile iletişimi ve bağını destekleyecek mesajlar, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı bir de takvim bulunuyor. 365 günlük 'Erken Çocukluk Eğitimi Takvimi'nde 21 ayrı başlıkta yaklaşık 2 bin 650 içerik var."



Pilot uygulama için Adıyaman'ın Kahta, Afyonkarahisar'ın Emirdağ, Ağrı'nın Doğubayazıt, Ankara'nın Altındağ, Antalya'nın Kepez, Batman'ın Kozluk, Bingöl'ün Merkez, Bitlis'in Hizan, Diyarbakır'ın Sur ve Kulp, Erzurum'un Karayazı ve Pasinler, Gaziantep'in Şehitkamil, Hakkari'nin Merkez ve Yüksekova, Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı, İstanbul'un Esenler ve Esenyurt, İzmir'in Karabağlar, Karaman'ın Merkez, Kastamonu'nun Taşköprü, Malatya'nın Battalgazi, Mersin'in Akdeniz, Muş'un Merkez, Ordu'nun Kabataş, Sakarya'nın Hendek, Samsun'un Vezirköprü, Şanlıurfa'nın Birecik, Haliliye ve Harran, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçeleri belirlendi. Bu ilçelerdeki materyalin dağıtımı, izleme ve değerlendirme çalışmaları konusunda ilgili personele eğitim verildi.



Ayrıca uygulamanın izlenmesi için e-okul sisteminde de bir ekran tasarlandı. Materyalin dağıtılacağı çocuklar e-okul'a kaydedilecek, bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki gelişim düzeyleri diğer öğrencilerle karşılaştırılarak materyalin etki analizi de yapılacak. Her ay il ve ilçelerdeki formatörler vasıtası ile ailelere bir kitap ulaştırılması ve bu şekilde çocuğa her ay bir öykü okunması da hedefleniyor. Çocuğun tüm gelişimine katkı sağlayan bu özel set ile aile - çocuk ilişkisinin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

