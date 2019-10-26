MEB'den meslek öğretmenlerinin yüzde 35'ine iş başı eğitimi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 13 bin 21 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeninin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 15 bini bulacağını belirterek "Böylece bir yılda, alan ve atölye öğretmenlerimizin yüzde 35'i iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış olacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretimde son bir yılda attığı adımların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mesleki alanlardaki güncel gelişmelerin takip edilmesinde önemli yer tutan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri ile ilgili kapsamlı bir paket hazırlamıştı. Açıkladığı 2019 sonu hedefine 8 ayda ulaşan MEB, hedefini güncelleyerek 15 bin alan öğretmenin eğitimini planlamıştı. Bu yılın 10 ayında 13 bin 21 öğretmenin mesleki gelişim eğitimi tamamlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yeni bir model olan alan öğretmenlerinin eğitimlerine sektörlerin destek vermesi uygulamasında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Yeni imzalanan iş birliği protokolleri ile 2019 yılı için iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alacak alan öğretmen sayısında önemli artış yaptıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:

"2019 yılı için başlangıçta 8 bin 400 öğretmeninin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni işbirlikleriyle bu sayıyı 10 bine çıkartmış ve planlamasını da yapmıştık. Bu yılın 8 aylık döneminde bu hedefe ulaşınca hedefimizi 15 bin öğretmen eğitimi olarak güncelledik. Düzenlediğimiz merkezi ve mahalli eğitimlerde bu yılın 10 aylık bölümünde toplam 13 bin 21 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. 2019 sonuna kadar 15 bin öğretmenimiz iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alacak. Eğitim takvimi planlandığı gibi ilerliyor. Böylece bir yılda mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenlerinin yüzde 35'ine bu eğitim verilmiş olacak."

Gelecek yıl hedef 20 bin öğretmen

Mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde 2018'e göre 6 katlık artış elde ettiklerinin altını çizen Özer, "Bu anlamda 2019 çok verimli geçti. Öğretmenlerimize yönelik bir yılda bu ölçekte bir eğitim, hem bizim hem de sektörler için yeni bir deneyim oldu. ve öğretmen eğitiminde önemli bir sıçrama sağlandı. Bu sürece katkı veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma, sektör temsilcilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 2020 yılı için de planlamalarımızı yapmaya başladık." diye konuştu.

Özer, sektörlerle kurdukları güçlü iş birliklerinin meyvelerini diğer alanlarda da almaya başladıklarını anlattı. Her geçen gün mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle yeni açılımlar yaptıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2020'de 20 bin öğretmenimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planlıyoruz. Böylece 2 yılda tüm alan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 70'ine bu eğitim imkanını sunmuş olacağız. Özellikle proje okullarımızda iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almamış hiçbir öğretmenimiz kalmamış olacak. Böylece mesleki ve teknik eğitimimiz, daha da güçlenmiş olacak."

Kaynak: AA